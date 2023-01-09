Vanlı dağcılar, Sarıkamış şehitleri için Kevenli Dağı'na tırmandı

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Hakan SARI/ VAN (DHA)TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu Van İl Temsilciliği, Sarıkamış şehitlerini anmak için 6 dağcıyla 2 bin 810 rakımlı Kevenli Dağı'na kış tırmanışı yaptı.

Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yıl dönümü nedeniyle, Türkiye Dağcılık Federasyonu Van İl Temsilciliği tarafından etkinlik düzenlendi. Profesyonel dağcılardan oluşan 6 kişilik ekip, Sarıkamış şehitlerini anmak için kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki, küçük Erek Dağı olarak da ifade edilen 2 bin 810 rakımlı Kevenli Dağı'na tırmandı. Saat 07.00'de kent merkezinden hareket eden ekip, araçlarla Bakrakçı Mahallesi Yedikilise mevkisine kadar geldi. Burada başlayan tırmanışla dağcılar yaklaşık 3 saatte zirveye ulaştı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dağ Sporları Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bingöl, "Türkiye Dağcılık Federasyonu Van İl Temsilciliği'nin düzenlediği kış tırmanışlarının üçüncüsünü gerçekleştirdik. Bugün Kevenli Dağı zirvesindeyiz. Bu tırmanışımızı Sarıkamış'ta hayatını kaybeden şehitlerimize gönderiyoruz. Ruhları şad olsun" dedi. Etkinlik, zirvede çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2023-01-09 10:25:08



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