Envanter çalışmasında yaban keçiler sürü halinde görüntülendi



Hakan SARI/ VAN (DHA)VAN Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesi kırsalında yaban keçileriyle ilgili envanter çalışması yaptı. Çalışmalarda, doğada gezinen yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede sürdürdüğü operasyonların ardından huzurun hakim olduğu bölgede, doğal yaşama ait güzel görüntüler dikkat çekiyor. Van'da yerleşim alanlarına yakın bölgelerde de yaban keçilerinin görülmesiyle, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yeni envanter çalışmalarına başladı. Özellikle Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında artan popülasyon üzerine Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Çepkenli bölgesinde çalışma yaptı. Bu sırada bölgede gezen yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerinin, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında bulunan ve kırmızı listede yer alan yaban keçileri için kış aylarında doğaya yem bıraktıkları da belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2023-01-11 10:31:46



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