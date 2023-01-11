Van'da kaçak göçmenlerin barındığı 47 'şok ev' yıkıldı

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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN'ın Özalp ilçesinde, göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla sık sık operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, ilçede 'şok evleri' olarak tabir edilen 47 metruk yapıyı belediye ekipleriyle yıktı.

Göçmen kaçaklığı ile mücadelesini sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, kaçak göçmenlerin daha önce barındığı ilçe merkezinde 50 metruk yapının olduğunu belirledi. Bunun üzerine, ilçede 'şok ev' olarak tabir edilen 50 metruk yapıdan 47'si jandarma ekipleri nezaretinde belediye tarafından yıkıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Behçet DALMAZ

2023-01-11 15:05:09



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