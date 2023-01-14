Van'da 18 kilo metamfetamin ile 5 kilo skunk ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın arazide yaptığı aramalarda 18 kilo metamfetamin ile 5 kilo skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında sınırdan uyuşturucu taşınacağı bilgisi üzerine harekete geçti. 6´ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak arazide yapılan arama-tarama faaliyetinde 18 kilo metamfetamin ve 5 kilo skunk ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucuyu bırakanların belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2023-01-14 10:41:24



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