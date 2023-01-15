Askeri üs bölgeleri yolunda kar kalınlığı 4 metreyi aştı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'de yolu kardan kapanan Şemdinli ilçesine bağlı askeri üs bölgelerinin yolu, Özel İdare'ye bağlı karla mücadele ekiplerince güçlükle açıldı. Yer yer 4 metre yüksekliği geçen kar kütleleri, iş makinesinin boyunu aştı.
Şemdinli ilçesindeki Tekeli köyündeki 2 bin 867 rakımlı Fidan Tepe ile Gediktepe Askeri Üs Bölgelerinde kar kalınlığı rüzgarın da etkisiyle yer yer 4 metreyi aştı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolu kardan kapanan Fidan Tepe ve Gediktepe Askeri Üs Bölgeleri yolunu açmak için yoğun bir çalışma başlattı. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma yapan karla mücadele ekipleri, yolu güçlükle açabildi. İş makinesi operatörünün kar kütleleri arasında ilerlemekte zorlandığı o anlar bölgede çalışan karla mücadele ekiplerinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Van Yaşar KAPLAN
2023-01-15 12:52:31
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