İran´daki 5.7'lik deprem, Van´da de hissedildi



VAN, (DHA)İRAN´ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van kent merkezi ile ilçelerde de hissedildi.

AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın merkez üssünü İran´ın Hoy kenti olarak açıkladığı deprem, saat 13.08'de oldu. Van´ın sınır ilçesi Başkale´ye 44.85 kilometre olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, Van kent merkezi ile ilçelerde de hissedildi. Sarsıntı, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

Ekipler, depremin İran sırını yakın bölgelerde hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanmazken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2023-01-18 13:44:37



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