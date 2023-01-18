İran´daki 5.7'lik deprem, Van´da da hissedildi (2)

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AFAD'DAN AÇIKLAMA

İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Twitter'dan açıklama yapıldı. 'Geçmiş olsun' başlığı ile yapılan paylaşımda, "Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde hissedilen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van

2023-01-18 14:28:33



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