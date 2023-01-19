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Van'da 'Umutlar okulda cevizle yeşersin' projesi ile 250 bin öğrenciye ulaşıldı

DHA

Van'da 'Umutlar okulda cevizle yeşersin' projesi ile 250 bin öğrenciye ulaşıldı


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, 2008 yılında, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa başlattığı 'Umutlar okulda cevizle yeşersin' projesi kapsamında 250 bin öğrenciye ulaşıldı. Öğretmen Yeliz Sevin, öğrencilere ve ailelere ceviz dikim eğitiminin verildiği proje kapsamında diktikleri cevizlerden meyve almaya başladıklarını söyledi.
Kentte TEMA Vakfı'nın başlattığı 'Umutlar okulda cevizle yeşersin" projesi 15 yıldır devam ediyor. Okullarda öğrenciler ve aileleriyle yürütülen proje kapsamında eğitimler verilip, 250 bin öğrenciye ulaşıldı. Proje kapsamındaki son etkinlikteyse Edremit ilçesindeki Hilmi Irak İlkokulu'nda 50 veliye eğitim verildi ve cevizlerin fidan olması için de toprakla buluşturuldu. Van'da daha önce görev yaptığı okullarda öğrencilerine ceviz fidesi yetiştiriciliği konusunda eğitim veren öğretmen Yeliz Sevim, ailelerin artık daha duyarlı ve bilinçli olduğunu söyledi. Şu ana kadar diktikleri yüzlerce ceviz fidanının kentin birçok yerinde toprakla buluşturduklarını anlatan Sevin, yetişen ağaçların meyvelerini aldıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi. 
Projenin 15 yıldır sürdüğünü ifade eden Sevin, "Cevizin ana vatanı olarak kabul ettiğimiz Van'da bugün kadınlarımızla beraber bu projeyi yaptık. Biz çocukların kulaklarıyla değil de gözleriyle öğrendiklerini düşünüyoruz. Eğer biz kadınlarımıza, annelerimize elleriyle yaptıkları bir projeyi aktarırsak, çocuklar onları izleyeceklerdir ve bu proje daha çok hayata entegre olacaktır. Bugün kadınlarımızla ceviz dikimi yaptık. Bu cevizlerimiz daha sonra fidan olacaklar babalarımızla da o fidanları dikeceğiz. Van, Türkiye'nin ormansız 5 şehrinden biri. Biz bu ceviz ağaçlarının hem meyvesinden hem kerestesinden faydalanılsın hem de ağaç olarak doğa daha da yeşillensin istiyoruz. İnsan dünyaya faydasını bıraktığı zaman insandır diyorum" ifadelerini kullandı. 
TENEKELERLE CEVİZ ALDIK
Projeye başladıkları 2008 yılında tutar mı tutmaz mı diye endişe duyduklarını, fakat o dönem diktikleri ceviz fidanlarının ürünlerini aldıklarını anlatan Sevin, "2008 yılında Edremit´te ekimini yaptığımız ceviz fidanlarının meyvelerini aldık. Hatta tenekelerle ceviz aldık. Her insan faaliyeti sonuca ulaştığı zaman daha bir mutlu oluyor. Bizde sonuçlarını aldık. Cevizler yetişti ve bu arada ağaç sayılarını da artırmışlar. Biz bir kişiye öğretiyoruz, onlar gidip komşularına öğretiyorlar. Bu da daha çok etkili oluyor. Cevizleri görmek bizi mutlu etti" dedi.
ORMANI OLMAYAN BÖLGEDE YAŞIYORUZ
TEMA Van İl Temsilcisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sıfır Atık Biriminden Nurcan Alpaslan ise Van'da ormansız bir bölgede yaşadıklarını belirterek, "Tüm ülkenin en az ağacı olan bir bölgesindeyiz. Daha önceki yıllarda buraya gelenler burayı şöyle tarif ediyorlarmış. Ağaçları aralarsanız Van Gölü görünür. Fakat zaman içinde ve çok hızlı bir şekilde bu ağaçlar yok olmuş. Bizim öğrencilerimizle beraber çevre bilincini aşılamak, dünyanın en özel göllerinden biri olan Van Gölü'ne yakışır bir sahil olması için başlattığımız, `Umutlar okulda cevizle yeşersin´ projemiz vardı. Proje ortakları YYÜ, TEMA Vakfı, Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre Orman Müdürlüğü idi. Birçok öğrencimize yaklaşık 250 bin öğrencimize ceviz dikim eğitimi verildi. Türkiye'de uygulanmış en büyük projelerden biri oldu" ifadelerini kullandı.
ÇEVRE BİLİNCİ OLSUN İSTİYORUZ
Her öğrencinin tıpkı matematik, fen öğrenir gibi çevre bilincinin de oluşması ve çevresine katkı sunması gerektiğini belirten Alpaslan, "Van'ın yeşillenmesi, öğrencilere ağacın, ormanın aşılanması çevrenin öneminin öğrenilmesi açısından başlatılan bir projeydi. Okullar aslında bir yaşam alanı. Biz onların ilerde gölgeleneceği, şehrini süsleyeceği, üretim alacakları ağaç tiplerini öğretmek istiyoruz. Her gün ceviz tüketen çocukların zekalarında belirlenen gelişme gözlemlenmiş. Çok geniş bir alan ama bizim ihtiyacımız olan bir alan. Biz Van'ın tekrar o eski görüntülerine döndürelim istiyoruz ama bunu çocuklarımız aracılığıyla yapalım diye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2023-01-19 11:23:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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