Mehmetçik için ördüğü çoraplar Van'a ulaştı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)ANKARA'da yaşayan Sebahat Öztürk'ün Mehmetçik için ördüğü çoraplar, Van Jandarma Komutanlığı'ndaki askerlere ulaştırıldı. Hediyeleri alan askerler, Öztürk'e teşekkür etti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde oturan Sebahat Öztürk, kış mevsimi nedeniyle Mehmetçik için çorap ördü. Malzemeleri kendisi temin eden Öztürk, örmeyi tamamladığı çorapları Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan jandarma personeline hediye etmek üzere Ankara Jandarma Komutanlığı'na teslim etti. Ankara'daki ekipler, örgü çorapları Van'a ulaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ve hediyelerini teslim alan askerler, Sebahat Öztürk'e teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-01-19 15:49:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.