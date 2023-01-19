Mehmetçik için ördüğü çoraplar Van'a ulaştı

Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)ANKARA'da yaşayan Sebahat Öztürk'ün Mehmetçik için ördüğü çoraplar, Van Jandarma Komutanlığı'ndaki askerlere ulaştırıldı. Hediyeleri alan askerler, Öztürk'e teşekkür etti.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde oturan Sebahat Öztürk, kış mevsimi nedeniyle Mehmetçik için çorap ördü. Malzemeleri kendisi temin eden Öztürk, örmeyi tamamladığı çorapları Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan jandarma personeline hediye etmek üzere Ankara Jandarma Komutanlığı'na teslim etti. Ankara'daki ekipler, örgü çorapları Van'a ulaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ve hediyelerini teslim alan askerler, Sebahat Öztürk'e teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2023-01-19 15:49:44
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