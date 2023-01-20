Van'da akarsuların yüzeyi dondu

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Hakan SARI/ VAN, (DHA)VAN'ın Özalp ilçesinde, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle akarsuların yüzeyi buz tuttu.

Kentte özellikle Özalp'te, geçen haftalarda yağan kar sonrası soğuk hava etkili oluyor. Gece sıfırın altında 16 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ilçedeki akarsuların yüzeyi dondu. Tepedam Mahallesi'nde kilometrelerce uzanan menderesler ise karlar arasındaki buz tutmuş haliyle güzel manzara oluşturdu. DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2023-01-20 10:48:45



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