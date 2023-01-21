Afganistan uyruklu 24 kaçak, su deposunda yakalandı

Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarmanın çalışmaları kapsamında, eski su deposuna gizlenen Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler tarafından Gevaş ilçesinin Yoldöndü bölgesinde arazideki pusu faaliyetinde, Hasbey Mahallesi'nde eski su deposunda Afgan 24 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerle yapılan görüşme sonrası sınırdan yasa dışı yollarla geçiş yapmalarına imkan sağladıkları tespit edilen 2 kişi hakkında araştırmalara başlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek için, bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya daimi ikametgah sahibi olmadığı bir taraf devlete yasa dışı girişinin temin edilmesinin önlenmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2023-01-21 16:54:24
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