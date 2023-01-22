İşletmenin bodrum katında 1'i çocuk, 8 kaçak göçmen yakalandı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde bir işletmenin bodrum katında 1'i çocuk, 8 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde, kaçak göçmenlerin temin edilen araçlarla gruplar halinde Erciş ilçesine götürülüp evlerde barındırıldığını, ilerleyen günlerde batı illerine sevk edilmesinin sağlanacağına yönelik bilgiye ulaştı. Ekipler, kaçak göçmenlerin bulunduğu bir işletmeye operasyon düzenledi. Okey salonu olarak kullanılan işletmenin bodrum katında Afganistan uyruklu 1'i çocuk, 8 göçmen yakalandı. Göçmenleri yer temini ve sevkini sağlayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-01-22 17:22:36



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