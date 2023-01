Van'da ailelerinin ikna edildiği kadın futbolcular, 3'üncü Lig'e hazırlanıyor

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, 3 yıl önce futbol antrenörü Mecit Tekin'in aileleri ikna edip, futbola kazandırdığı 1520 yaş arası 60 genç kızın yer aldığı Vangücü Kadın Futbol Takımı, şubat ayında başlayacak olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Ligi maçlarına hazırlanıyor. Takımın Teknik Direktörü Mecit Tekin, bir üst lige çıkmak istediklerini ve bunun için çalıştıklarını söyledi.

Futbola kazandırılan kızların hikayesi, ailelerinin 'Futbol erkek işi', 'Kızlar futboldan ne anlar' gibi söylemlerde bulunmasıyla başladı. Futbol antrenörü Mecit Tekin'in ailelerini ikna ettiği 60 sporcu, şimdi Van Kadın Futbol Takımı'nda top koşturmanın sevincini yaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Vangücü Kadın Futbol Takımı, Teknik Direktör Tekin tarafından şubat ayında başlayacak olan lig maçlarına hazırlanıyor. 1´inci Lig'de mücadele eden Şırnak Nuh Spor'un başarılı kalecisi Berfin Özcanan'ı da transfer ederek renklerine bağlayan Vangücü, ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor.

'TAKIMIMIZ ÇOK İYİ BİR HAVA YAKALADI'

Takımın teknik direktörü Tekin, kentte kurulan ilk kadın futbol takımı olduklarını belirterek, "İlham kaynağı olduk. Bizden sonra Van'da 4 takım daha kuruldu. Tabii imkansızlıklar nedeniyle bu takımların bazıları feshedildi, devam edemediler. Biz geçen yıl 3´üncü Lig'de oynadık, bu yıl ikinci sezonumuz olacak. Azimli, istekli çok iyi kızlarımız var. Onların da azim ve isteğiyle takımımız ayakta kaldı. Bu sene hedefimiz şampiyonluk ve bu takımı hak ettiği üst lige çıkarmak. Bu anlamda ciddi girişimlerimiz oldu. Takımımızla ilgili sıkıntıları da sayın valimizi ziyaret ederek dile getirdik. Sağ olsunlar bize destekleri oldu. Bunun yanı sıra Hakkarili iş insanı Salih Çiftçi de takımımıza sponsor olup, büyük destek sağladı. Kızlarımız, kötü alışkanlıklardan korunması için futbola kazandırıldı. Şu an 6 futbolcumuz beden eğitimi öğretmenliği okuyor. Verilen desteklerle takımımız çok iyi bir hava yakaladı. Bu yılki hedefimiz kendi grubumuzda şampiyon olmak" dedi.

'AİLEM HEP ARKAMDA OLDU, HİÇ KARŞI ÇIKMADI'

Takımın yeni transferi kaleci Berfin Özcanan ise, "Daha önce Yüksekova kadın futbol takımında oynadım. Sonra Şırnak Nuh Spor Kadın Futbol takımına transfer oldum. 1,5 sezon orada oynadım. Şu anda da Vangücü Kadın Futbol Takımı´ndayım. Bizim hayallerimiz var. O hayallerimizi şampiyon olup gerçekleştirmek istiyoruz. Ben futbola başlarken ailem hep arkamda oldu, hiç karşı çıkmadı. Futbol erkek işi, ama biz de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Her kız futbolu oynasın bence. Hedefim, milli takımda oynamak. Bunu gerçekleştirmek için çalışacağım" diye konuştu.

'KIZLARIMIZ HEM OKUMALI HEM FUTBOL OYNAMALI'

Takıma sponsor olan iş insanı Salih Çiftçi de kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirmeleri için takıma destek olduğunu belirterek, "Takım antrenörü bana gelip destek istedi. Biz de şirket olarak destek olduk. Sayın Valimiz Ozan Balcı'nın da takıma büyük katkıları oldu. Şu anda kız çocukları büyük hırsla 3´üncü Lig maçlarına hazırlanıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bölge olarak kadınlara çok değer veriyoruz. Kadınlarımızın her şeyi yapabileceğine inandığımız için, gerçekten futboldan da geri kalmıyorlar. Hakkari Kadın Futbol takımı, şu an süper ligde oynuyor. Bölgenin geleceğini gençlerde buluyoruz. Özellikle kızlarımızın okumasını, futbolda da başarılı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

