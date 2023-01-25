Van'da 15 kilo metamfetamin ile 1,5 kilo skunk ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın arazide yaptığı aramalarda, 15 kilo metamfetamin ile skunk olduğu değerlendirilen 1,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında yasa dışı uyuşturucu geçişi olacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. 6´ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak arazide yapılan aramatarama faaliyetlerinde 15 kilo metamfetamin ile skunk olduğu değerlendirilen 1,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma, uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2023-01-25 14:31:52



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