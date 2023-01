Van'a 11 ayda 700 bin turist geldi, ekonomiye 350 milyon dolar katkı sağladı

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak gelen İranlı turistler, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, 2022 yılının kent için turizm potansiyeli açısından oldukça verimli bir yıl olduğunu söyledi. Takva, 2022'nin ilk 11 ayında Van-Kapıköy'den 412 bin 408, Ağrı Gürbulak'tan 295 bin 503 ve Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'ndan da 139 bin 641 İranlı turistin ülkeye giriş yaptığını belirterek, "Bu üç kapıdan giriş yapan turistlerin yaklaşık 700 bini, ilimizi ziyaret edip konakladı. Her bir turistin günde 500 dolar bıraktığını varsaydığımızda 350 milyon dolarlık bir ekonomik potansiyele ulaştığımızı rahatlıkla ifade edebilirim" dedi.

İranlı turistler, Van'ın ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ülkelerindeki resmi tatil günlerini Van'da geçiren İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıyor, akşamları ise kaldıkları otellerde eğleniyor. Turistlerin gelişi ile birlikte esnafın yüzü de gülüyor. 2022 yılının ilk 11 ayında otellerin doluluk oranının normal zamanlarda kayıt dışı konaklamalarla birlikte yüzde 75, İranlı turistlerin tatil dönemlerinde ise yüzde 100'e ulaştığı belirtildi.

350 MİLYON DOLAR KATKI

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, 2022'nin ilk 11 ayında kente Van-Kapıköy'den 412 bin 408, Ağrı-Gürbulak'tan 295 bin 503 ve Hakkari-Esendere Gümrük Kapısı´ndan 139 bin 641 İranlı turistin geriş yaptığını, bu turistlerin yaklaşık 700 bininin ise Van'ı ziyaret edip, konakladığını söyledi.

Takva," Kapıköy'ün dışında Gürbulak ve Esendere'den de ilimize İranlı turistlerin tatillerini değerlendirmek ve alışveriş yapmak için geldiklerini biliyoruz. Bu çerçevede baktığımızda bu yılın son ay verileri elimizde olmamasına rağmen, aşağı yukarı 700 bin civarında İranlı vatandaşın 2022 yılında ilimizde tatilini geçirdiği ve ortalama geceleme sayısının da 2,5 gün olduğunu varsaydığımızda oldukça verimli bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Yani ortalama kişi başı harcamanın 500 dolar olduğunu ve 700 bin insanın buraya geldiğini varsaydığımızda 350 milyon dolarlık bir ekonomik potansiyele ulaştığımızı rahatlıkla ifade edebilirim. Van gibi bir kentte 5-6 yıl öncesinde bir İranlı hikayemizin olmamasına rağmen şu an böyle bir potansiyele ulaşmamız, kentimiz, bölgemiz ve ülkemizin turizmi açısından önemli bir rakam olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

HEDEFİMİZ YILDA BİR MİLYON TURİST

Takva, 2022 yılında 250 bin İranlının Akdamar Adasını ziyaret ettiğini de belirterek, şöyle konuştu:

"Yine 150 bin turist Van Urartu müzesini, 300 bine yakın kişinin de Van Kalesi´ni ziyaret ettiğini biliyoruz. Bu rakamları topladığımızda tarihi ve turistik yerlere de ilginin olduğunu biliyoruz. 2023'ten itibaren Kapıköy'ün 24 saat esaslı açık olmasıyla beraber, hedefimiz yılda bir milyon turisti, ama ortalama konaklama süresini de 4-5 güne çıkarmak suretiyle gerçekleştirme gibi bir hedefimiz var. Bu yıldan başlayarak bunun gerçekleşebileceğine inanıyorum. Tabii, komşumuz İran'da malumunuz son dönemlerde bazı iç karışıklıklar var. Gönül diler ki; bunların olmaması. Çünkü komşumuzun huzuru, güvenliği, refahı aynı zamanda bize de yansıyor. Biz komşu kent olmamız hasebiyle İran'daki olayların bir an önce son bulmasını ve kışkırtmalara mahal verilmeden hayatın normale dönmesini bekliyor ve umuyoruz. Keza bu çerçevede Tahran'da yapılacak bir turizm fuarı var. Biz oda olarak oraya bir heyetimizi göndereceğiz. Bu ilişkilerimizi ve tanıtım faaliyetlerimizi İran'da sürdüreceğiz. TSO olarak salt İran pazarı ile değil, aynı zamanda Irak bölgesinde de aynı faaliyetleri yapma niyetindeyiz. Mart ayında da yine Erbil'de gerçekleşecek bir turizm fuarı var. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla oraya da bir heyetle katılım göstermek suretiyle pazar çeşitliliğini de gerçekleştirmek istiyoruz. Umuyor ve diliyoruz ki; gelecek dönemde Ermenistan´la da ilişkilerimiz gelişir. Burada da bir pazar yapının olduğunu biliyoruz. Keza Azerbaycan bizim için önemli turizm destinasyonu. Yine Arap ülkeleri, körfez ülkeleri üzerinde de mutlaka bizim bir tanıtım faaliyeti yapmamız gerekiyor. Şehrimizin ve bölgemizin potansiyelini İran dışındaki uluslararası alana taşımamız gibi bir hedefimiz var" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

