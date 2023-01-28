Van'da kar yağışı etkili oldu

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da uzun süredir beklenen kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı kar yağışı, Van ve ilçelerinde akşam saatlerinde başladı. Şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı. Van Büyükşehir Belediye ekipleri, mahalle ve mezra yollarının kapanmaması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-01-28 23:10:32



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