Van'da kar yağışı; 345 yerleşim yerine ulaşım yok

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 345 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte 2 gündür kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Kent genelinde 185'i mahalle, 160'ı mezra olmak üzere 345 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kardan kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2023-01-29 10:08:27
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.