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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da kar yağışı; 345 yerleşim yerine ulaşım yok

DHA

Van'da kar yağışı; 345 yerleşim yerine ulaşım yok


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 345 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte 2 gündür kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Kent genelinde 185'i mahalle, 160'ı mezra olmak üzere 345 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kardan kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.  DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2023-01-29 10:08:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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