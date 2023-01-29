Van'da kar yağışı; 345 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

Sıcaklıklar azalıyor! Dört bölgede kar yağışı var

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VAN GÖLÜ SAHİLİNDE KAR GÜZELLİĞİ

Van'da kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nün sahilinde ise görsel güzellik oluşturdu. Beyaza bürünen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsü ve yakınındaki sahil, havadan dronla görüntülendi. Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2023-01-29 10:38:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.