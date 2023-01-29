Van'da kar yağışı; 345 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

VAN GÖLÜ SAHİLİNDE KAR GÜZELLİĞİ
Van'da kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nün sahilinde ise görsel güzellik oluşturdu. Beyaza bürünen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsü ve yakınındaki sahil, havadan dronla görüntülendi. Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2023-01-29 10:38:09
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