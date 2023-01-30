Van'da 'buzlanma' kazası: 4 yaralı

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Hakan SARI/ VAN, (DHA)VAN'ın Özalp ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışı ile tipinin etkili olduğu bölgede sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 AFJ 551 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 4 kişi yaralanırken, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2023-01-30 10:32:08



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