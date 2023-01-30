Kardan kapanan yollar açıldı, hamile kadın ile kanser hastası hastaneye ulaştırıldı

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Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)VAN'ın Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'nde rahatsızlanan kanser hastası Onur Çalışkan (18) ile Özalp ilçesine bağlı Seydibey Mahallesi'nde doğum sancıları çeken bir kadın, kardan kapanan yolların açılmasının ardından hastaneye götürüldü.

Muradiye ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Ovapınar Mahallesi'nde yaşayan kanser hastası Onur Çalışkan saat 03.00 sıralarında rahatsızlandı. Çalışkan'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi, adrese hemen ambulans yönlendirildi. Kar nedeniyle yolu kapanan mahalleye ulaşamayan sağlık ekipleri de büyükşehir belediyesinden yardım talep etti. Bölgeye gelen ekipler, 2 saat süren çalışma sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı. Evinde ilk müdahalesi yapılan Çalışkan, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AMBULANS KARA SAPLANDI

Hastayı bıraktıktan sonra dönen 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulans kara saplandı. Sağlık görevlilerinin yardım talebi üzerine, bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, zincir bağladıkları ambulansı, iş makinesi ile kurtardı.

Öte yandan Özalp ilçesine bağlı Seydibey Mahallesi'nde gece saatlerinde rahatsızlanan ismi öğrenilmeyen doğum sancıları çeken kadın, karla mücadele ekiplerinin kapanan mahalle yolunu açmasıyla sağlık ekipleri tarafından ambulansla Özalp Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-01-30 12:36:16



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