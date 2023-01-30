Köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde arkadaşlarıyla top oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Mete Durna (10), köpeğinin saldırısına uğradı. Boğazından ısırılması sonucu ağır yaralanan Mete, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 17:30'da Tuşba ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi Yoğurçuoğlu Sokakta meydana geldi. Site evleri önünde arkadaşları ile top oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Mete Durna, köpeğinin saldırısına uğradı. Olayı gören Şifa Camisi imamı Muhammet Emin Küçük, Mete'yi köpeğin saldırısından kurtarıp sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, boğazından ağır yaralanan Mete'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada hemen ameliyata alınan Mete, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mete Durna'ya yardıma koşan Şifa Camisi İmamı Muhammed Emin Küçük, köpeğin küpeli olduğunu belirterek, "Birden bana dediler ki çabuk yetiş bir şeyler oluyor Gittik, baktık ki; köpek çocuğun boğazına sarılmış. Boğazını ısırmaya devam ediyor. Köpeğe bağırdım, çağırdım. Köpek uzaklaştı. Daha sonra ambulansı aradık. Köpek hatta bana da saldırmaya başladı, böyle bir karşı atağa geçti. Yerden bir kar topu aldım, köpeği fırlattım. Köpek uzaklaştı gitti. Ambulanstakiler de dediler ki; tampon yap o ısırılan bölgeye. Müdahale ettiler, getirdiler hastaneye. Yani olay bu şekilde oldu. Köpeğin kulağında küpe olduğunu gördüm. Kurt köpeğine benziyordu. Yani sokak köpeği değildi. Ben öyle tahmin ediyorum. Hani eğitimli bir köpeğe benziyordu." dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZOrhan AŞAN

2023-01-30 20:01:51



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