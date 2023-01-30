Köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti (2)

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SALDIRGAN KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mete Durna'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürerken, köpeğin sahibi olduğu belirtilen H.K, gözaltına alındı. Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezine götürülen saldırgan köpeğin, 25 Ocak 2023'te sahiplendirildiği ileri sürüldü. Olayla ilgili sarışturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZOrhan AŞAN

2023-01-30 21:50:02



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