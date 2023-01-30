Köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti (3)

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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SALDIRGAN KÖPEKLE İLGİLİ AÇIKLMA

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Emir Mete Durna ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ocak 2023 tarihinde ilimiz İpekyolu İlçesinde Emir Mete Durna isimli çocuğumuzun, sahiplendirilen bir köpek tarafından saldırıya uğraması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili sorumluların yakalanmasına yönelik Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalarda; çocuğumuza saldırıda bulunan köpeğe ait küpeden 25 Ocak 2023 günü sahiplendirilmiş olduğu, sahiplenen şahsın köpeği 30 Ocak 2023 günü saat 11:30 sıralarında sokağa bıraktığı ve aynı gün saat 15:00 sıralarında çocuğumuza saldırıda bulunduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili köpeği sahiplenen ve sonrasında sokağa bırakarak bu üzücü olayın yaşanmasına sebebiyet veren şahıs görevlilerimizce ivedilikle yakalanarak gözaltına alınmış olup gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Yaşanan bu vahim olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah´tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-01-30 23:37:48



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