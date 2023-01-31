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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpek saldırısında hayatını kaybeden Emir, toprağa verildi (2)

DHA

Köpek saldırısında hayatını kaybeden Emir, toprağa verildi (2)


'METE'DEN YARIM SAAT SONRA BAŞKASINA DA SALDIRMIŞ'
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Mete Durna için Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde taziye evi kuruldu. Emir Mete ile birlikte 4 çocuğu olan Mehmet Emin Durna ve amca Mehmet Şirin Durna, taziyeleri kabul etti. Durna, yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Canımızı yakan, acıtan bir olay yaşandı. İlgililerin bu konuya duyarlı olmasını istiyoruz. Başka çocukların, Mete'lerin de bu durumu yaşamasını istemiyoruz. Olayı babasından öğrendim. Çocuğu gördüm. Köpek parçalamış. İnsanlık dışı bir şey. Sokak köpeği mi, bilmiyorum. Sahibi varmış. Sahibi 1 hafta önce sokağa atmış. Öyle duyduk. Köpeğin ilk vakası değil. Mete'den yarım saat sonra başka birine de saldırdığı bilgisini aldık. Buna çözüm bulunsun, bu konu üzerine eğilsinler. Sokakta köpekler olmasın. Öğrencilerimiz okullarına, büyükler işlerine gidemiyor. Vahim ve büyük bir acı. Herkes üzüntü içinde" dedi.
KÖPEĞİ SOKAĞA BIRAKAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Öte yandan soruşturma kapsamında; 25 Ocak'ta köpeği sahiplenen, 30 Ocak'ta ise sokağa salan H.K.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. İfadesinin ardından H.K., adliyeye sevk edildi. H.K.'nin, köpeği sahiplendikten sonra 15 tavuğuna zarar verdiği için sokağa bıraktığı ileri sürüldü. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında tutulan köpeğin, Alman kurdu kırması olduğu belirtildi.
Saldırının yaşandığı sitenin görevlisi Nejdet Örkin ise olayı anlatarak, "Köpek, Mete'ye saldırdığı sırada site girişindeydim. Haber alır almaz hemen oraya koştum. Baktım, Mete yerde. Sağlık ekiplerine haber verdik. Olayda ağır yaralanan Mete, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Büyük üzüntü duyuyoruz. Yetkililerden tek isteğimiz, saldırgan köpeklerin hepsini toplasınlar. Buna bir çare bulsunlar. Başka çocukların ölmesini istemiyoruz" dedi. Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2023-01-31 13:56:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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