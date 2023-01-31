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Van'da 240 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

DHA

Van'da 240 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı


Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 240 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen organizatörlerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.  
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Türkiye-İran sınır hattında sisli ve yağışlı havada kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla giriş yaptıkları ihbarı alındı. İhbarla harekete geçen ekipler, göçmenleri taşıyan araçları teknik takibe aldı. Yapılan takip sonucu Tuşba, Özalp, Saray ve Gürpınar ilçelerinde durdurulan araçlarda 240 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenlerin taşındığı 7 minibüs ile bunlara öncülük eden 2 araca el konuldu. Yakalanan göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 8 organizatörden 5'i tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 
(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2023-01-31 16:52:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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