Köpek saldırısında hayatını kaybeden Emir, toprağa verildi (3)

METE'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KÖPEĞİN SAHİBİ TUTUKLANDI
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde köpeğin saldırdığı Emir Mete Durna'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan köpek sahibi H.K ve Van Büyükşehir Belediyesi köpek toplama bölümünde çalışan sözleşmeli personel M.A., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Savcı, H.K.'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanmasını, M.A'nın ise adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti. Van 11. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden köpek sahibi H.K. tutuklanarak, Van F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-01-31 18:57:35
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