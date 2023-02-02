Van'da kar yağışı; 254 yerleşim yerine ulaşım yok

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 254 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte gece kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı. Kent genelinde 86'ı mahalle, 168'i mezra olmak üzere 254 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-02-02 09:20:08



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