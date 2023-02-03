Van'da 347 yerleşim yerine ulaşım yok; Bahçesaray yolu kapatıldı (2)



ÖZALP'TE KAMYON YAN YATTI, SARAY'DA 10 ARAÇ YOLDA KALDI

Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 347 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Özalp ilçesine bağlı Şehit Tepe ve Mehmetalan mahallelerinde kar yağışı, kazalara da neden oldu. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, yan yatan kamyonda ölen ya da yaralanan olmazken, hasar oluştu.

Saray ilçesine bağlı Değirmigöl Mahallesi'nde ise kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan 10 araç, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kardan kapalı mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar ise sürdürülüyor.DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2023-02-03 13:06:12



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