Doğum sancıları tutan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı



Orhan AŞANHakan SARI/ VAN, (DHA)VAN'ın Bahçesaray ilçesinin kırsal Özbeyli Mezrası'nda doğum sancıları artan Gülperi Şatır (30), kar nedeniyle kapan yolda, paletli kar aracıyla ilçeye getirilerek, buradan ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Özalp ilçesinin Yarımkaya Mahallesi'de ise kalp spazmı geçiren Sulhattin Kep (55), karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Bahçesaray'ın Özbeyli Mezrası'nda 9 aylık hamile olan Gülperi Şatır'ın, dün doğum sancıları başladı. Yakınları, yetlililerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla, sağlık ekipleri mezraya paletli kar araçla ulaştı. Ekipler, Şatır'a ilk müdahaleyi evde yaptıktan sonra ilçe Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan Şatır'ın Van'a sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ancak, BahçesarayVan kara yolunun çığ riski nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle, ambulans helikopter talebinde bulunuldu. Havalanan ambulans helikopter, Şatır'ı ilçeden alarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. Hastanenin Doğum Servisi'nde tedaviye alınan Şatır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yarımkaya Mahallesi'nde kalp spazmı geçiren Sulhattin Kep için bölgeye ulaşan ambulans, dönüş yolunda kara saplanınca yardım istendi. Bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışması ambulansa ulaşıldı. Kara saplanan ambulans kurtarılarak, kalp spazmı geçiren hasta, İlçe Devlet Hastanesine ulaştırdı. Tedaviye alınan Kep'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN-Hakan SARI

2023-02-03 21:51:39



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