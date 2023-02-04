Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde yüzdüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde yüzdüler

DHA

Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde yüzdüler


Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın kış turizmine dikkat çekmek isteyen 50 kişilik grup, bu yıl 4'üncüsünü düzenledikleri 'Kış Yüzme Şenliği'nde, kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü noktada buz gibi suda yüzüp, halay çekerek eğlendi.
Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Muradiye Belediyesi´nin de destekleriyle bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdikleri 'Kış Yüzme Şenliği'nde bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişilik dernek üyesi, kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için, her yıl kış aylarında düzenledikleri yüzme etkinliği kapsamında, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nde eksi 15 derecelik buz gibi suda yüzüp ardından da halay çekerek doyasıya eğlendi.
Etkinliğe katılan Muradiye Kaymakamı ve Muradiye Belediye Başkan Vekili Melih Akdoğan, "Bugün Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, ilimizin en güzel turizm değerlerinden olan Muradiye Şelalesi'nde eksi 15 derecede suya girdiler. Burada yüzdüler, çok güzel görüntülere sahne oldu. Aralarında Türkiye´nin farklı illerinden de gelenlerin bulunduğu 50 kişilik aktivist şehrimize geldiler. Kışın bu güzel ambiyansında suya girerek katkı sundular. Bize de Muradiye Belediyesi olarak onlara destek olmak düştü. İlimizin, ilçemizin ve şelalenin tanıtımına katkı sundukları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.
Yüzme etkinliği öncesi konuşan Van Gölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, Muradiye Şelalesi'nin kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Amacımız, bölge turizmine dikkat çekmek. Ülkemizin birçok ilinden aramıza katılan arkadaşlarımız var. Her yıl burada Muradiye şelalesine girip yüzüyoruz, amacımız bu güzelliği yansıtırken, farkındalık oluşturmaktır. İstiyoruz ki; Van Gölü'nün önemli bir değeri olan şelale gezilsin. Bu güzelliği tüm Türkiye´ye, hatta tüm dünyaya gösterebilmek istiyoruz ve herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2023-02-04 15:50:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Valisi Balcı, çığ felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet diledi
YEREL HABERLER Van Valisi Balcı, çığ felaketinde yaşamını ...
Van'da "AK Parti Teşkilat Buluşması" programı düzenlendi
YEREL HABERLER Van'da "AK Parti Teşkilat Buluşması" programı ...
Dağlarda çığ noktalarında biriken karlar, Alpler'deki yöntemle indirilecek
YEREL HABERLER Dağlarda çığ noktalarında biriken karlar, Alpler'deki ...
(Görüntülü) VAN&#039;DA 305 YERLEŞİM YERİNİNİN YOLU AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN'DA 305 YERLEŞİM YERİNİNİN YOLU ...
Van'da 305 yerleşim yerininin yolu açıldı
YEREL HABERLER Van'da 305 yerleşim yerininin yolu açıldı
Van'da 4 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı
YEREL HABERLER Van'da 4 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı
(Görüntülü) Ülkeyi yasa boğan çığ faciasının üzerinden 3 yıl geçti, acılar hala taze
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ülkeyi yasa boğan çığ faciasının ...
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak
YEREL HABERLER Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına ...
Van'da 2 bin rakamlı mahalle yollarında karla mücadele çalışması yürütülüyor
YEREL HABERLER Van'da 2 bin rakamlı mahalle yollarında karla ...
Van'da 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin tanıkları o acı günü unutamıyor
YEREL HABERLER Van'da 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin ...
Ülkeyi yasa boğan çığ faciasının üzerinden 3 yıl geçti, acılar hala taze
YEREL HABERLER Ülkeyi yasa boğan çığ faciasının üzerinden 3 yıl ...
(Görüntülü) VAN - DOĞUM SANCILARI TUTAN KADIN, AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN - DOĞUM SANCILARI TUTAN KADIN, ...
Van'da düşük şüphesi bulunan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Van'da düşük şüphesi bulunan hamile kadın ambulans ...
Doğum sancıları tutan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Doğum sancıları tutan kadın, ambulans helikopterle ...
Van'da 18 ayrı suçtan aranan 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van'da 18 ayrı suçtan aranan 57 şüpheli hakkında ...
Van'da kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Van'da kara saplanan ambulansı karla mücadele ...
"Bilişim Van" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER "Bilişim Van" projesinin tanıtım toplantısı ...
Van'da 50 internet sitesine erişim engeli getirildi
YEREL HABERLER Van'da 50 internet sitesine erişim engeli getirildi
Van'da çığ felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Van'da çığ felaketinde hayatını kaybedenler için ...
Van'da geçen yıl 16 milyon 170 bin kişiye toplu taşıma hizmeti verildi
YEREL HABERLER Van'da geçen yıl 16 milyon 170 bin kişiye toplu ...
Van'da yolda mahsur araçlar karla mücadele ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Van'da yolda mahsur araçlar karla mücadele ...
Van'da 9 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpek barınakta tutuluyor
YEREL HABERLER Van'da 9 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpek ...
(Görüntülü)ÖZALP&#039;TE KAMYON YAN YATTI, SARAY&#039;DA 10 ARAÇ YOLDA KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÖZALP'TE KAMYON YAN YATTI, ...
Van'da 347 yerleşim yerine ulaşım yok; Bahçesaray yolu kapatıldı (2)
YEREL HABERLER Van'da 347 yerleşim yerine ulaşım yok; Bahçesaray ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.