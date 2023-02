Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde yüzdüler

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın kış turizmine dikkat çekmek isteyen 50 kişilik grup, bu yıl 4'üncüsünü düzenledikleri 'Kış Yüzme Şenliği'nde, kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü noktada buz gibi suda yüzüp, halay çekerek eğlendi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Muradiye Belediyesi´nin de destekleriyle bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdikleri 'Kış Yüzme Şenliği'nde bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişilik dernek üyesi, kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için, her yıl kış aylarında düzenledikleri yüzme etkinliği kapsamında, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nde eksi 15 derecelik buz gibi suda yüzüp ardından da halay çekerek doyasıya eğlendi.

Etkinliğe katılan Muradiye Kaymakamı ve Muradiye Belediye Başkan Vekili Melih Akdoğan, "Bugün Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, ilimizin en güzel turizm değerlerinden olan Muradiye Şelalesi'nde eksi 15 derecede suya girdiler. Burada yüzdüler, çok güzel görüntülere sahne oldu. Aralarında Türkiye´nin farklı illerinden de gelenlerin bulunduğu 50 kişilik aktivist şehrimize geldiler. Kışın bu güzel ambiyansında suya girerek katkı sundular. Bize de Muradiye Belediyesi olarak onlara destek olmak düştü. İlimizin, ilçemizin ve şelalenin tanıtımına katkı sundukları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yüzme etkinliği öncesi konuşan Van Gölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, Muradiye Şelalesi'nin kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Amacımız, bölge turizmine dikkat çekmek. Ülkemizin birçok ilinden aramıza katılan arkadaşlarımız var. Her yıl burada Muradiye şelalesine girip yüzüyoruz, amacımız bu güzelliği yansıtırken, farkındalık oluşturmaktır. İstiyoruz ki; Van Gölü'nün önemli bir değeri olan şelale gezilsin. Bu güzelliği tüm Türkiye´ye, hatta tüm dünyaya gösterebilmek istiyoruz ve herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

