Erciş´te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Erciş İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ve kırsal mahalle okullarımızdaki eğitim ve öğretime 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün ile ara verilmiştir'' denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-02-06 00:08:40



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