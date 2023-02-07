Doç. Dr. Alkan: İkinci depremin bu kadar kısa sürede ve yakın lokasyonda olması bizi de şaşırttı



Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Kahramanmaraş´taki iki büyük depremle ilgili, "Bölge için zaten bir deprem riski beklentisi vardı. Fakat ikinci depremi bu kadar kısa sürede ve bu kadar yakın bir lokasyonda meydana gelmesi açıkçası bizi de çok şaşırttı. Demek ki inanılmaz bir stres birikimi var bölgede" dedi.

Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkımlara ve ölümlere yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Doç. Dr. Alkan, ilk depremden sonra artçılar devam ederken, ikinci büyük depremin meydana gelmesinin kendilerini şaşırttığını söyledi. Depremlerin çok geniş bir alanı etkilediğini belirten Doç. Dr. Alkan, "İlk ana şoktan sonra ikinci ana şokla birlikte yaklaşık 500 civarında artçı şok aktivitesi var. Bu aktivite devam edecek. Büyük artçı şoklar meydana gelecek. Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Burada önemli olan bu depremlerin, yani birbirinden bağımsız depremlerin oluş zamanları. Birbirine çok yakın bir sürede çok büyük iki deprem meydana geldi. Bu bizi oldukça şaşırttı. Bölge için zaten bir deprem riski beklentisi vardı. Fakat ikinci depremi bu kadar kısa sürede ve bu kadar yakın bir lokasyonda meydana gelmesi açıkçası bizi de çok şaşırttı. Demek ki inanılmaz bir stres birikimi var bölgede" dedi.

Çok sayıda binanın yıkılmasına da değinen Doç. Dr. Alkan, "Doğru zemine doğru yapıyı yapmadığımız sürece bu manzaralarla karşılaşıyoruz. Bizim ısrarla yapmadığımız ama yapmak zorunda olduğumuz olay doğru zemine doğru yapıyı inşa etmektir" diye konuştu.

Son depremlerin ülkenin farklı bölgelerini etkileyip, etkilemeyeceğinin çok sorulduğunu anlatan Doç. Dr. Alkan, "Sürekli bize soruyorlar. Son olan iki deprem ülkenin farklı bölgelerini etkiler mi? diye. Van'dan da çok soruyorlar. Van deprem bölgesidir. Bu olan depremin artçılarının sadece Doğu Anadolu fay zonu ile alakalı. Tektonik olarak bir alakası yok. Fakat Van ve çevresi olarak biz her zaman risk altındayız. Bir bakıyorsunuz İran'ın Hoy kentinde oluyor, bir bakıyorsunuz gölün doğusunda oluyor. Bizim bölgemiz her zaman riskli" ifadelerini kullandı.

VAN GÖLÜ'NÜN DOĞUSU RİSKLİ

Bölgeyle ilgili yaptıkları ve yeni tamamladıkları bir çalışmayı da anlatan Doç. Dr. Alkan, "Gümüşhane Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serkan Öztürk ile yapmış olduğumuz bir çalışma var. Bu çalışmaya göre Van Gölü'nün doğusu bizim gelecek 5 yıl içerisinde batısına göre daha deprem üretecek bölgemiz. Bunlar, Erciş, Muradiye, Van merkezin doğusu, Tuşba'nın bir kısmı, Özalp, hatta Hoy'a doğru da gidebilirsiniz. Bunun dışında yine bizim bölümde Doç. Dr. İsmail Akkaya ile birlikte Çaldıran fay zonu için yapılmış deprem tehlike analizi çalışması var. Çaldıran fay zonunun kuzey batıya doğru enerjinin, gerilmenin o tarafa doğru transfer olduğu, riskin daha yüksek olduğu bölgenin orası olduğu net bir şekilde görülüyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2023-02-07 15:23:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.