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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem

DHA

Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, Richter ölçeğine göre, merkez üssü Bahçesaray ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.08'de merkez üssü Van'ın Bahçesaray ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-02-07 22:29:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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