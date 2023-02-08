

57 KİŞİLİK DESTEK EKİBİ DAHA YOLA ÇIKTI

Van Büyükşehir Belediyesi, depremin vurduğu Malatya'ya 219 iş makinesi ve araç ile 703 aramakurtarma, yerel destek ve yardım dağıtım personeli gönderdi. Malatya'ya ulaşan ekipler, günlük 10 bin kişi yemek kapasiteli Mobil Aşevi TIR'ı kurarak, depremzedelere sıcak çorba ve yemek dağıtımı yapıyor. Bugün de Büyükşehir Belediyesi'nin önünden kalkan araçlarla 57 kişilik yardım ve destek personeli daha Malatya´ya yola çıktı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-02-08 17:17:21



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