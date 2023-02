Van'daki oteller, kapılarını depremzedelere açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)TÜRKİYE'yi yasa boğan depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen ve aralarında çocukların da bulunduğu depremzedeler, Van'daki otellere yerleştirildi. Yaşadıklarını anlatan depremzedeler, kendilerine kapılarını açan Vanlılara teşekkür etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından, Van halkı depremzedeler için seferber olurken, kentteki oteller de deprem bölgelerinden tahliye edilen depremzedeler için kapılarını açtı. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere deprem bölgesinden gelen yüzlerce depremzede, kentteki otellere yerleştirildi.

Van'daki 2011'de meydana gelen depremi yaşayan otel sahibi Bülent Harman, Kahramanmaraş´ta merkezli iki depremin bundan önceki depremlerin çok üstünde yıkıcı olduğunu söyledi. Otelin kapılarını depremde etkilenenlere açtıklarını ifade eden Harman, "Şu an itibariyle Gaziantep, Malatya, Diyarbakır ve Kahramanmaraş´tan gelen misafirlerimiz var. 21 depremzedeyi otelde ağırladık. Telefonla arayıp gelecek 25 kişi daha var. Gönül isterdi ki ülkede herkes depremzedeleri misafir etsin. Geçici de olsa onlara sıcak bir yemek ve ortam sunabilirsek ne mutlu bizlere. Bu çadırlarda idare edilecek bir durum değildir. Depremden etkilenmeyen bütün illerde bu uygulama hat safhaya çıkmalıdır." dedi.

OTOGARDA DEPREME YAKALANDILAR

Ailesiyle birlikte Kahramanmaraş'tan gelen Ali Dönmez de, İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelirken otogarda depreme yakalandıklarını belirterek, "Enkaz altında kalmaktan çok korktuk. Hızlıca açık alana çıktık. Şehir merkezindeki evimize gitmeye çalıştık fakat yollar kapalıydı. Güvenlik güçleri merkeze girmemize izin vermedi. Evimizin durumu nedir bilmiyorum. Kapılarını biz depremzedelere açtıkları için başta otel sahibi olmak üzere tüm Vanlılara teşekkür ederim. Bu konuda herkesin duyarlılık göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Ahmet Aydın (62) da, "Gaziantep'ten gelinim ve çocuklarımla geldim. Binamız 14 katlıydı. 13'üncü kattaki evimizde depreme yakalandık. Uyuyorduk, eşimin bağırmasıyla kalktık. Yaşadıklarımızı anlatamıyorum. Çok zordu. Kendimizi ancak dışarıya attık. Çok şükür bize bir şey olmadı. Evimiz yıkıldı mı, hasarlı mı bilmiyoruz. Zor zamanda bize kucak açan Vanlılara teşekkür ederim. Allah kimseye bu acıları bir daha yaşatmasın." dedi.

'EVDEN KAÇARKEN SARSINTI İLE SAĞA SOLA SAVRULDUK'

Malatya'dan iki ablası ve üç yeğeniyle Van'a gelen Cemil Algedik, depremin etkisinden hala kurtulamadıklarını söyledi. Deprem anında yaşadığı korku ve endişeyi dile getiren Algedik, "Uykudayken depreme yakalandık. İlk başta hafif sallandı daha sonra hızlandı. O an kaçmaya çalıştık fakat her taraf dökülmeye başladı. Büyük bir korku yaşadık. Kaçmaya çalıştıkça düştük, kaydık, sağa sola savrulduk. Çocukların bağrışmaları vardı. Herkes canını kurtarmaya çalışıyordu. O korku, psikolojimizi bozdu. Yakınlarımızla görüşemiyoruz. Birçok akrabamız il dışına çıktı. Hiçbir şey alamadan buraya geldik. Vanlılardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

