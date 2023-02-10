Van'a gelen depremzeler, boş evlere yerleştiriliyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)TÜRKİYE'yi yasa boğan depremlerden sağ kurtulan depremzedeler, Van'ın Edremit ilçesine gelerek hayırsever vatandaşların tahsis ettiği evlere yerleştirildi. Evlere yerleşen 6 aileyi ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını belediye olarak karşılayacaklarını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden sağ kurtulan vatandaşlar farklı illerde yurt, otel ve evlere yerleştiriliyor. Van'ın Edremit ilçesine gelen 51 kişiden oluşan 6 aile, Edremit Belediyesi'nin organizasyonuyla hayırseverlerin tahsis ettiği evlere yerleştirildi. Depremzedelerin tüm ihtiyaçları belediye tarafından karşılanırken, Belediye Başkanı İsmail Say ise aileleri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Başkan Say, "Bir ekibimizi Malatya´ya, diğer ekibimizi ise Adıyaman´a gönderdik. Biz de burada elimizden geldiğince yaraların sarılması için çalışıyoruz. Rabbim beterinden korusun. Her zaman beraberiz. İnşallah hep beraber bu felaketin de üzerinden geleceğiz. Ekibimiz öncelikle hayırsever vatandaşların tahsis ettiği evleri inceleyerek işe başlıyor. Evleri inceleyen komisyon ekibi evlerin ikamete uygun olduğuna karar verdikten sonra ailelerle irtibata geçiyor. Ailelerimiz belirlenen evlere yerleştirdikten sonra tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.
Ailelerle bir süre sohbet eden Başkan Say, daha sonra yardımların bulunduğu toplama alanlarını ziyaret etti. DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-02-10 10:42:57
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