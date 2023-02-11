Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş, eşi ve kızı toprağa verildi

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)HATAY'da depremde yıkılan evlerinin enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut, eşi Şeyma ile kızı Sümeyye Bulut'un cenazeleri, Van'da toprağa verildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut, eşi Şeyma Bulut ve çocukları Sümeyye Bulut, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Bölgede çalışma yapan aramakurtarma ekipleri, 5'inci günde Bulut ailesinin cansız bedenine ulaştı.

Cenazeler, memleketleri Van'ın Edremit ilçesine getirildi. Edremit'te düzenlenen cenaze törenine Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri ve Bulut ailesinin yakınları katıldı. Edremit Ulu Camii'de kılınan namazın ardından Bulut çifti ile kızlarının cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-02-11 12:10:29



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