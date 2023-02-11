Van'a gelen depremzedelere sağlık taraması

Barış KUL/ VAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu iller arasında olan Malatya'dan Van'ın Erciş ilçesine gelen ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilen 130 depremzedeye sağlık taraması yapıldı.
Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'dan Van'ın Erciş ilçesine getirilen 130 depremzede, KYK yurtlarına yerleştirildi. Depremzedelere, burada İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık personeli tarafından sağlık taraması yapıldı. Sağlık taramasının ardından da depremzede çocuklara oyuncak dağıtıldı. Oyuncaklarla oynayan çocuklar, resimler yaparak zaman geçirdi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2023-02-11 12:34:46
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