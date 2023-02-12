72 saat sonra cansız bedeni çıkartılan Özkan, Van'da toprağa verildi

Barış KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen depreme, Hatay'da yaşadığı 8 katlı apartmanın 4'üncü katında yakalanan ve cansız bedeni 72 saat sonra enkaz altında çıkartılan inşaat işçisi Özkan Turan'ın (25) cenazesi, memleketi Van'ın Erciş ilçesine getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.
Türkiye´yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde, enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depreme Hatay'da kaldığı 8 katlı apartmanın 4'üncü katında yakalanan Özkan Turan'ın, enkaz altında 72 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı. İnşaat işçisi Turan'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Van'ın Erciş ilçesine getirildi. Turan, kılınan cenaze namazının ardından Alkanat Mahallesi'ndeki Aile Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılan baba Ömer Turan ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2023-02-12 13:14:15
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