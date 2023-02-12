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Van'dan giden ekipler aşevleri kurdu; Malatya'da 100 bin kişiye yemek dağıtılıyor

DHA

Van'dan giden ekipler aşevleri kurdu; Malatya'da 100 bin kişiye yemek dağıtılıyor


Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)-VAN Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, depremin vurduğu Malatya'da kurulan aşevlerinde, her gün 100 bin depremzedeye kahvaltı ile 2 öğün sıcak yemek dağıtılıyor.
Van'da depremzedeler için toplanan yardımlar, TIR ve kamyonlarla depremin vurduğu Malatya'ya gönderiliyor. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ayrıca Malatya'nın çeşitli noktalarına, aşeviler kurulup sıcak yemekler yapılıyor. Burada hazırlanan kahvaltı ile 2 öğün sıcak yemek, her gün 100 bin depremzedeye dağıtılıyor. İçişleri Bakanlığı'nca Malatya'da koordinatör vali olarak görevlendirilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Kardeş ilimiz Malatya'da yaraları en kısa sürede saracağız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu zor günleri aşacağız" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-02-12 14:55:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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