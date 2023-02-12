Polis ekipleri, depremzede çocuklarla futbol maçı yaptı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen depremde, binaların enkazı altında kalan vatandaşların kurtarılması için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Malatya'daki çalışmalara katılan polis ekipleri, depremzede çocuklarla futbol maçı oynayıp moral verdi.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Malatya'da binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını yürütürken, çocuklara moral vermeyi de ihmal etmiyor. Polis ekipleri, bir spor salonuna yerleştirilen depremzede çocuklara oyuncak hediye edip, futbol maçı yaptı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-02-12 20:58:25
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