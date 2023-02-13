Zeynep ve Güney kardeşler, kumbaradaki parayı depremzedelere bağışladı, notları duygulandırdı



Barış KUL/ERCİŞ, (Van)-(DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilin etkilendiği depremde yıkılan apartmanların enkazı altında kalanların kurtarılması için aramakurtarma çalışmaları devam ederken, Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan sağlık lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep (15) ile 6'ncı sınıf öğrencisi Güney Arif Ari (11) kardeşler, kumbarada biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladı. Kardeşlerin kumbarasından çıkan "Ülkemizde yaşanan depremler bizi çok üzdü. 2011 yılında Van'da da deprem yaşandı. Kitap almak için kumbaramızda biriktirdiğimiz parayı AFAD aracılığı ile size gönderiyoruz" notu çıktı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kişiler için birçok şehirde yardım kampanyası düzenlendi. Van Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları da depremzedeler için yardım kampanyaları başlattı. Toplanan yardımlar ise depremde etkilenen bölgelere TIR ve kamyonlara yüklenip gönderiliyor.

'TELEVİZYONU İZLERKEN DEPREM HABERLERİNDEN ETKİLENDİK'

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Lokman Hekim Sağlık Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep ile Alettin Sucular Ortakokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Güney Arif Ari kardeşler, kumbarada biriktirdikleri paralarını depremzedelere bağışladı. Paraları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) hesabına yatıran kardeşler kumbaralarına "Ülkemizde yaşanan depremler bizi çok üzdü. 2011 yılında Van'da da deprem yaşandı. Kitap almak için kumbaranızda biriktirdiğimiz parayı AFAD aracılığı ile size gönderiyoruz" notunu koydu.

'KUMBARAMIZDAKİ PARALARI DEPREMZELERE BAĞIŞLADIK'

Zeynep Ari, kardeşiyle kitap almak için biriktirdikleri paraları, depremzedelere bağışladıklarını belirterek, "Van depremini yaşadığımız için acılarını anlıyoruz. Öğretmenimize, depremde mağdur olan arkadaşlarımıza kumbaramızdaki paramızı bağışlamak istiyoruz' dedik. O da bize yardımcı oldu ve kumbaramızdan çıkan parayı AFAD´ın hesaplarına yatırdık. Umarız bir daha böylesi bir durum ile karşılaşmayız" dedi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri (TEGV) Erciş Birim Yöneticisi Ayşegül Polat ise "Zeynep ve Güney deprem görüntülerinden çok etkilendiler. `Neler yapabiliriz´ diye bize sordular. Kitap almak için kumbaralarında biriktirdikleri paraları, deprem bölgesindeki arkadaşlarına göndermek istediler. Biz de onlara bu konuda yardımcı olarak kumbaradan çıkarttığımız parayı AFAD hesaplarına yatırdık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-02-13 09:57:29



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