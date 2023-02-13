Van'da Afgan 60 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı



Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'da jandarma ekipleri, Afganistan uyruklu 60 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheliyi 'şok ev' baskınında yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, düzensiz göçmenlerin kaldığı 'şok ev' diye nitelendirilen mekanlara yönelik çalışma başlattı. Timin yaptığı çalışmalar sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Afganistan uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığını sınır hattından itibaren organize eden, yasa dışı geçişi sağlayan, 'şok ev'de muhafaza eden ve göçmenlere yiyecek ile SIM kart satan 5 kişi olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenlerin bulunduğu alanda suçüstü yakalanan organizatör B.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-02-13 12:38:27



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