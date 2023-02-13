Vanlı kadınlar, depremzedelere kıyafet dikiyor

Hakan SARI/ VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinde açılan kurslarda, usta öğretici ve kursiyerlerden oluşan 120 kişilik kadın grubu, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için kıyafet dikmeye başladı. Kadınların yaptığı kamyon dolusu kıyafet, deprem bölgesine gönderildi.
Özalp Kaymakamlığı´na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara giden, usta öğreticiler ve kursiyerlerden oluşan 120 kadın, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için gönüllü olarak bir araya geldi. Usta öğreticiler ve kursiyerler, hem çocuk hem de yetişkinler için eşofman, atkı, bere, oyuncak ve battaniye gibi birçok giyim ürünü dikiyor. Kursiyer kadınların yaptığı kıyafet ve battaniyeler, kolilere konulduktan sonra kamyona yüklenip, deprem bölgesine gönderildi.
Kurs eğitmeni Neslihan Öztürk, depremzedeler için gece gündüz demeden mesai yaptıklarını belirterek, "Yetişkinlere ve çocuklara içlik, eşofman, eşofman altı, battaniye, bere, atkı üretimi yaptık. Kadınlar için iç giyim ürünleri ve yastık kılıfı, çarşaf ile battaniye üretimi yapıyoruz. Günde 200 eşofman altı ve battaniye üretiyoruz. Ürettiğimiz giyim malzemelerini kolileyip deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi kişilere gönderiyoruz. Şu ana kadar bir kamyon doluyu giyim gönderdik. Allah bir daha böyle felaketleri yaşatmasın" dedi.
Aile Destek Merkezleri (ADEM) Proje Koordinatörü Seven Ertaş ise depremzedeler için kıyafet dikmeye devam edeceklerini belirtirken, kendilerine destek olan kaymakama teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI
2023-02-13 14:21:10
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