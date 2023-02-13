Van'dan giden jandarma ekipleri, 55 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN İl Jandarma Komutanlığı´na ekipleri, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazından, şu ana kadar 55 kişiyi kurtardı.

Depremin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Van İl Jandarma Komutanlığı da 1378 personelle Malatya ve Kahramanmaraş´taki çalışmalara destek veriyor. Her iki ilde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, şu ana kadar müdahale ettikleri 358 enkazdan 55 kişiyi sağ olarak kurtardı. Enkaz altında çıkartılan kişiler sağlık ekiplerine teslim ediliyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-02-13 17:15:37



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