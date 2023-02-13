Van'dan giden jandarma ekipleri, 55 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı (2)

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NEHİR, ANNE VE BABASIYLA 120 SAAT SONRA KURTARILDI

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında kalan 11 yaşındaki Nehir, anne ve babasını 120 saat sonra sağ olarak kurtardı.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-02-13 17:58:51



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