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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde, iş yerinde narkotik köpek 'Irmak' ile yapılan aramada 10 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 İran uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba'daki iş yerinde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği 'Irmak' ile yapılan aramada, 10 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu 2 kişi, yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-02-15 09:41:47



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