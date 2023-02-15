Van depreminde eşi ile çocuğunu kaybeden taksi şoförü, depremzedeleri ücretsiz taşıyor



Barış KUL/ERCİŞ, (Van), (DHA)VAN depreminde eşi ile çocuğunu kaybeden taksi şoförü Veysel Gözüaçık (46), Kahramanmaraş merkezli depremlerden kurtulup, Erciş'e gelen depremzedeleri aracı ile ücretsiz taşıyor. 20 yıldır ilçede taksi şoförlüğü yapan Gözüaçık, "Aynı üzüntüyü ben de yaşadım. Erciş'e gelen depremzede arkadaşlarıma şehir içi nereye giderlerse, ücretsiz taksi hizmeti sunuyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından aramakurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da evleri yıkılan depremzedeler çeşitli illere gönderilip, otel, ev ve yurtlara yerleştiriliyor. Depremde 6 yakınını kaybeden, eşi, 4 çocuğu ve 5 yakını ile son anda kurtulan Sebahattin Sağbal (45) da Van'ın Erciş ilçesine geldi. Sağbal ile ailesine yardım eli ise yine bir depremzededen geldi. Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde eşi Fatma ile kızı Nur'u kaybeden, oğlu Nurullah (23) ile yaşamına devam eden taksi şoförü Veysel Gözüaçık, depremzedelerin geldiğini duyunca otogara gitti. Daha önce deprem acısını yaşayan Gözüaçık, aileyi taksisi ile ücretsiz olarak yurda taşıdı.

'DEPREMZEDELERİN ACISINI EN İYİ BEN ANLIYORUM'

20 yıldır ilçede taksi şoförlüğü yapan Veysel Gözüaçık, "Depremde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Aynı üzüntüyü ben de yaşadım. Erciş'e gelen depremzede arkadaşlarıma şehir içi nereye giderlerse, ücretsiz taksi hizmeti sunuyorum. Depremde yakınlarını kaybedenlerin üzüntüsünü en iyi ben anlıyorum. Kahramanmaraşlı Sebahattin Sağbal ve yakınlarını, Kredini Yurtlar Kurumu (KYK) ücretsiz bıraktım. Allah, yardımcıları olsun. Depremde hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

'DEPREMDE 6 YAKINIMI KAYBETTİM'

9 kişilik ailesi ile KYK yurduna yerleşen Sebahattin Sağbal ise "Yaşadığımız bina 9 katlıydı; ikinci katında oturuyorduk. Deprem sırasında kendimizi can havli ile dışarı attık. Oturduğumuz bina, depremde büyük hasar gördü. Depremde 6 yakınımı kaybettim. Allah hepsine rahmet eylesin. Erciş'te bir taksici arkadaşımızın depremzedelere ücretsiz hizmet verdiğini duyduk. Van depreminde eşini ve çocuğunu kaybetmiş. Kendisi bizi bekliyordu. Bizi alıp, yerleşeceğimiz yurda götürdü. Ayrıca çarşıda işlerimiz olduğunda gelip alıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalıyoruz. Allah, devletimize zeval vermesin" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-02-15 10:10:43



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