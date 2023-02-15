Çaldıran dondu; eksi 33,5

Gülay KUYUCU/ VAN,(DHA)DOĞU Anadolu'da soğuk hava etkili olurken, yurtta en düşük hava sıcaklığı dün eksi 35,5, bugün ise eksi 33,5 ile Van'ın Çaldıran ilçesinin Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü. Dondurucu soğuklarda bölgede ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu.
Van ve bölgede dondurucu soğuklar etkili oluyor. Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığının 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, dondurucu soğuğun etkisi yine hissedildi. Türkiye'de en düşük hava sıcaklığı; dün eksi 35,4, bugün de 33,5 ile ilçenin Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü. Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu, evlerin çatılarında ise buz sarkıtları oluştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Çaldıran Gülay KUYUCU
2023-02-15 11:43:43
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