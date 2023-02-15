

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da kar yağışı ve sis etkili olurken, ulaşımda zaman zaman aksama yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Van ve çevresinde akşam saatlerinde başladı. Günlerdir dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte etkili olan sis de görüş uzaklığını yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Yetkililer, zorunlu olmadıkça sürücüleri araçlarıyla trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-02-15 17:45:38



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